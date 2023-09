Thema Menstruation: Kampagne der Schülerunion in Mattersburg gestartet

Vor Kurzem übergaben der frisch gewählte Obmann der Schülerunion Burgenland Julian Schindler sowie die Landesgeschäftsführerin Miriam Freiberger zum Start der Kampagne „Gemeinsam durch die TAGE“ dem Schulsprecher des Gymnasiums Mattersburg Hidar Deib die ersten Menstruationsartikel.

Die Kampagne setzt sich für die Menstruationsgesundheit junger Schülerinnen ein, indem sie Schulen die Möglichkeit bietet, kostenlose Pakete mit Damenhygieneartikeln anzufordern.

Ziel von „Gemeinsam durch die TAGE“ ist es, Barrieren zu beseitigen und sicherzustellen, dass alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, Zugang zu den notwendigen Ressourcen erhalten, um sich in dieser wichtigen Phase ihres Lebens wohlzufühlen. „Gemeinsam durch die TAGE“ möchte diese Lücke schließen, indem die Schülerunion Burgenland Schulen dabei unterstützt, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menstruationshygiene keine Belastung darstellt“, so Schindler. „Menstruationshygiene ist nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch der Würde und des Selbstvertrauens. In vielen Fällen kann fehlender Zugang zu geeigneten Produkten und Informationen dazu führen, dass junge Menschen sich zurückziehen und Bildungschancen verpassen“, meint Freiberger.

Die Schülerunion lädt Schulen und Schüler- und -innenvertretungen dazu ein, sich an der Kampagne zu beteiligen.