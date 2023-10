Der Tennisverein Marz lud zum Maronifest auf den Tennisplatz

Obmann Reinhard Tritremmel und sein Vize Martin Zachs konnten viele gut gelaunte Gäste begrüßen. Gulasch, köstliche Maroni vom Marzer Unternehmen Thier und eine Bar hoben die Stimmung weiter an. So konnte an einem der voraussichtlich letzten warmen Abende im Jahr noch lange bis in die Nacht hinein unter freiem Himmel gefeiert werden.