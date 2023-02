Faschingskränzchen der Schattendorfer Senioren

Zu einem gemütlichen Faschingskränzchen kamen die Schattendorfer Senioren am vergangenen Sonntag im Weingasthof Willi Grafl zusammen. In überschaubarer Runde wurde entspannt geplaudert und gelacht und so mancher leckere Faschingskrapfen verzehrt.

