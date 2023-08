Antau: Kinderfreunde und Pensionisten feierten gemeinsam

Verwöhnt wurden die Gäste mit Grillspezialitäten, hausgemachtem Kesselgulasch und Kuchenvariationen. Einen tollen Anklang fand auch die Fotoausstellung „Antau in alten Ansichten“. Dabei konnte man sich in eine Zeitreise durch die letzten 100 Jahre begeben. Am Nachmittag hatten die Kinder die Möglichkeit, sich am Rodeo oder in der Hüpfburg auszutoben.