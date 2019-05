Bluttat in Rohrbach: Prozess ab Dienstag .

Am 21. Mai startet am Landesgericht Eisenstadt der Prozess zum Verbrechen in Rohrbach vom vergangenen Jahr. Der 31-Jährige Rohrbacher wird angeklagt, eine Frau am 10. November mit einem Messer mit einer Klingenlänge von 13 Zentimetern und einer Gesamtlänge von 23,5 Zentimetern durch sieben Stiche getötet zu haben.