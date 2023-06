32. Liederabend des Singkreises Sigleß

Im Juni 1985 stellten im Kulturhaus fünf Sigleßer Künstler unter dem Motto „Sigleß bewegt sich“ ihre Kunstwerke aus. Bei dieser Ausstellung entstand damals die Idee einen Singkreis zu gründen. So kam es, dass sich wenige Tage darauf, Emmi und Franz Artner, Barbara Bruckschwaiger, Dagmar Frankolin, Alfred Flommer und Helma Krenn trafen und beschlossen, einen Singkreis in Sigleß zu gründen. Das ist nun mittlerweile 38 Jahre her und erst kürzlich veranstaltete der Singkreis Sigleß bereits seinen 32. Liederabend.

Die musikalische Leitung des Singkreis übernahm damals Barbara Bruckschwaiger. Ihre Aufgabe war es, die Lieder auszuwählen und die Proben mit dem Chor zu organisieren und zu leiten. Ab 2002 teilte sich Barbara Bruckschwaiger die Chorleitung mit ihrer Tochter Judith, welche die Leitung dann im Jahr 2018 selbstständig übernahm.

Seit 2019 hat Gerald Scheitz die Position als Obmann des Singkreises Sigleß inne. Seine Aufgabe ist es, den Verein nach außen hin zu vertreten.

„Weit gestreutes Repertoire“

Geprobt wird jede Woche am Donnerstag. Dabei spezialisiert sich der Singkreis Sigleß nicht auf ein bestimmtes Musikgenre. „Unser Repertoire ist weit gestreut: Von alter Musik über Volksmusik zur Pop Musik und Schlager, da ist von allem etwas dabei“, so Barbara Bruckschwaiger über die Liederauswahl.

Die einstudierten Lieder präsentiert die 18 Sänger und Sängerinnen dann gerne bei seinen Veranstaltungen, wie etwa beim alljährlichen Liederabend im Juni und dem Adventkonzert im Dezember. „Wir wirken auch bei Sängerfesten mit, singen Ständchen, wo notwendig und singen dort, wo wir engagiert werden“, erzählt die ehemalige Chorleiterin Barbara Bruckschwaiger. Zudem besucht der Singkreis Sigleß auch oft gemeinsam diverse Seminare und Workshops, um sich laufend weiterzubilden.

Die Zukunft des Singkreises

Wie auch viele andere Verein hat es auch der Singkreis Sigleß in der heutigen Zeit schwer, Nachwuchs zu finden. „Für die Zukunft wünschen wir uns aufjedenfall mehr Zulauf von jungen Sängern und Sängerinnen. In den meisten Chören sind die Männer rar“, so Bruckschwaiger.