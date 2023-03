Neudörfler Fundermax: Penker verlässt das Unternehmen

Werbung

Bis zu seinem Ausscheiden werden Gernot Schöbitz und Arnulf Penker weiterhin gemeinsam die Geschäftsführung von Fundermax verantworten. Dr. Erlfried Taurer, CEO der Constantia Industries AG: „Wir bedanken uns bei Arnulf Penker für seinen Einsatz für Fundermax, vor allem in den vergangenen drei Jahren als Mitglied der Geschäftsführung, aber auch beim Aufbau des Geschäfts in den USA, für das er zuvor verantwortlich war. Für seine neuen beruflichen Herausforderungen wünschen wir ihm schon jetzt das Allerbeste.“

Die Suche nach einem Nachfolger für Arnulf Penker wurde bereits eingeleitet. Die lange Vorlaufzeit bis zu seinem Ausscheiden ermöglicht eine strukturierte Übergabe.

Der Firmensitz von Fundermax befindet sich in St. Veit an der Glan. In Österreich betreibt man in Neudörfl und Wiener Neudorf zwei weiter Standorte. Außerhalb von Österreich hat man Niederlassungen in zahlreichen europäischen Ländern und auch in den USA.

