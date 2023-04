Erste Hirmer Pflanzentauschbörse

Vollbild

FB

Sarah Kiss, Purgi Aufner und Helga Brandtner bei der Pflanzentauschbörse in Hirm. Michaela Jannik, Franziska Auer, Josef und Sissi Ullrich boten ihre Pflanzen zum Tausch an. Bürgermeister Christian Wöhl an seinem Pflanzenstand gemeinsam mit Christoph Kiss. Vizebürgermeisterin Sandra Puntigam und Johann Thauer sorgten für das leibliche Wohl. Edi Brandtner mit der ehemaligen Hirmer Bürgermeisterin Inge Posch-Gruska und Erich Brandtner.

1 /5