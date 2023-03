Sigleß: Erste Pläne für 2023

Werbung

Bei der Arbeitskreissitzung des Gesunden Dorfes Sigleß wurden erste Pläne für Aktivitäten und Vorträge für das kommende Jahr besprochen. Bereits im März geht es mit den ersten Workshops los.

Am Samstag, dem 18. März, lädt das Gesunde Dorf in den Sitzungssaal der Gemeinde Sigleß zu einem Drum-Workshop unter dem Thema „Wir werden eine Band“ ein. Alle ab 6 Jahren sind herzlich eingeladen, am Workshop teilzunehmen. Im Drum-Workshop sollen die Teilnehmer zwei mehrstimmige Trommelrhythmen lernen, welche sie dann am Ende in einem Abschlusskonzert präsentieren werden.

Am Mittwoch, dem 22. März, findet in Sigleß ein Kurs zum Thema „Internet am Smartphone“ statt. Abgehalten wird der Kurs von der A1 Seniorenakademie in Kooperation mit dem Gesunden Dorf. In dem Kurs bekommen die Teilnehmer Infos zum Einstieg ins Internet, Informationen bezüglich der Sicherheit und Tipps und Tricks zur täglichen Nutzung am Smartphone.

Auch für den Herbst sind bereits erste Aktivitäten geplant. „Für September ist eine Vollmondwanderung mit gemütlichem Ausklang am Lagerfeuer geplant, wenn das Wetter passt“, so Arbeitskreisleiterin Supranee Hödl. Gegebenenfalls soll im Herbst auch ein Tanzkurs für junge Leute stattfinden.

Geplant für 2023 sind auch Vorträge zum Thema „Klimawandel“ und ein Vortrag für Angehörige von Menschen mit einer Demenzerkrankung.

