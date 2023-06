Naschgarten beim Kinderfreundeheim angelegt

In Neudörfl ist der Ruf nach einer gesunden Lebensweise immer lauter geworden, sagt Gemeindevorständin und Leiterin des kürzlich gegründeten Vereins Gesundes Neudörfl, Sabine Zenz: „Eine wachsende Zahl von Menschen ist auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre Ernährung zu verbessern und ihre Gesundheit zu fördern. Dies beinhaltet eine ganzheitliche Herangehensweise an Gesundheit und das Wohlbefinden der Gemeinde, bei der sowohl die körperliche als auch die seelische Gesundheit berücksichtigt werden.“ In regelmäßigen Abständen trifft sich deshalb der Arbeitskreis, um Initiativen rund um Gesundheitsangebote zu planen und zu organisieren.

Eine Möglichkeit, die im Rahmen des Projektes Gesundes Neudörfl nun entwickelt wurde, ist die Einrichtung des Naschgartens. „Der Naschgarten ist ein Bereich, der mit Obst und Gemüse bepflanzt ist und der von allen Bewohnern von Neudörfl genutzt werden kann. Die Idee dahinter ist, den Zugang zu gesunden Lebensmitteln zu erleichtern und Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ernährung mit Obst und Gemüse zu bereichern“, so Sabine Zenz. Das fördere nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl und die Nachhaltigkeit. Der Naschgarten ist in der Bickfordstraße beim Kinderfreundeheim in Neudörfl zu finden.