42-Jähriger schlug Freundin bewusstlos

Am 24. März 2023 war der 42-Jährige, der im Bezirk Mattersburg lebt, nach Gewalttätigkeiten gegenüber seiner 36-jährigen Ex-Freundin auf offener Straße in Wiener Neustadt festgenommen worden. Verteidiger Adalbert Hausmann verwies darauf, dass sich der Angeklagte und das Opfer in einem Milieu befinden, wo der Umgang „eher rau“ sei.

Der Angeklagte bekannte sich vor Richterin Alexandra Klima „teilweise schuldig“: „Wenn wir g'stritten ham, ist sie auf auf mich losg'angen und ich hab' mi g'wehrt.“

Mehrmals habe er seiner Freundin auf die Schulter geschlagen, nur einmal eine Ohrfeige verpasst. „Meiner Meinung nach gab es höchstens fünf körperliche Angriffe“, schätzte der Mann.

Er habe mit Rückenbeschwerden zu kämpfen gehabt, sei einen Monat lang am Fußboden gelegen, weil er nicht mehr aufs Bett konnte, berichtete der Angeklagte. Seine Ex-Freundin habe ihn gepflegt, er habe nicht einmal das WC aufsuchen können.

Seine Ex-Freundin hatte von Übergriffen im Abstand von jeweils zwei Wochen berichtet. Der Mann habe ihr Faustschläge in den Magen versetzt, sie gewürgt und gegen die Wand gedrückt.

„Das ist Blödsinn“, sagte der Angeklagte. Er könne sich aber auch nicht erklären, warum seine Ex-Freundin solche Vorwürfe äußere. „Vielleicht will sie ein Geld?“, überlegte er.

„Ich erschlage dich! Du wirst nicht lange leben!“

Bewusstlos geschlagen habe er seine Freundin nicht. „Sie hat sich halt auf den Boden gelegt, sie spielt viel“, behauptete der Angeklagte, dem auch vorgeworfen wurde, mit Aschenbechern und Flaschen auf die Frau geworfen und ihr gedroht zu haben: „Ich erschlage dich! Du wirst nicht lange leben!“

Er habe bis Mitte des Vorjahres zehn Bier täglich getrunken. Außerdem sei er in einem Substitutionsprogramm und nehme Compensan, so der Angeklagte.

Die 36-Jährige blieb in ihrer Zeugenaussage bei ihren Schilderungen. Der bereits vorbestrafte Angeklagte wurde wegen des Vorwurfs der fortgesetzten Gewaltausübung zu 18 Monaten Haft verurteilt, davon sechs Monate unbedingt. An das Opfer muss er 1000 Euro bezahlen.

Die Zeugin habe einen glaubwürdigen Eindruck gemacht, so die Richterin. Nicht verurteilt wurde der Angeklagte wegen der verbalen Äußerungen: Diese stufte die Richterin als milieubedingt ein, außerdem hätten Zeugen bestätigt, dass sich das Pärchen bei verbalen Auseinandersetzungen nichts geschenkt habe.

Der Angeklagte nahm das Urteil an: „Eigentlich passt's“, sagte er.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.