Wieder ein Unfall auf der S4-Schnellstraße

Am frühen Nachmittag des 28. September läuteten die Rufempfänger und Smartphones. Die Mattersburger Feuerwehr musste nach einem Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem PKW auf die Mattersburger Schnellstraße S4 ausgerücken. Bei der Anschlussstelle Bad Sauerbrunn kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Durch den Unfall drückte es Teile des LKW bei dem PKW um die Anhängevorrichtung. ein. Erst unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät konnte der PKW vom LKW getrennt, und anschließend abtransportiert werden. Die verletzte Person des PKWs wurde vom Notarzt vor Ort erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein umliegendes Spital gebracht.

Dies war nicht der einzige Einsatz der Mattersburger Feuerwehr während der letzten Tage. Am 27. September wurde man zu einer Fahrzeugbergung nachalarmiert. In Bad Sauerbrunn kam eine Fahrzeuglenkerin mit ihrem PKW auf einem Randstein so unglücklich zum Stillstand, dass sie weder vor noch zurück Konnte. Die Kameraden aus Bad Sauerbrunn forderten uns daher zur schonenden Bergung des PKW an. Mittels Kran konnte das Fahrzeug wieder auf alle vier Reifen gestellt werden.

Am Abend des 27. September gab es erneut Alarm. In einem Betrieb im Mattersburger Industriegebiet schlug die automatische Brandmeldeanlage an. Bei genauerer Nachschau konnte kein Grund für das Auslösen festgestellt werden. Die Anlage wurde daraufhin zurückgestellt und der Einsatz nach 30 Minuten beendet.

Und am 28. September rückten die Mattersburger Florianis am Vormittag bereits zum nächsten Einsatz aus. Im Industriegebiet kam es abermals zu einer Brandmelderauslösung, bei der auch beim zweiten Mal glücklicherweise kein Brand festgestellt wurde.

Die Feuerwehr Mattersburg stand bei allen Einsätzen mit mehreren Fahrzeugen insgesamt zwei Stunden im Einsatz.

Bis Donnerstag, den 28. September, gab es insgesamt elf Einsätze während der letzten fünf Tagenfür die Feuerwehr Mattersburg.