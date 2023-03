Werbung

Rewe will durt, wo, si da Penny und da Bipa befinden, des Areal vergrößern und an Billa hinbaun. Vis a vis hot da Spar erst kürzlich seinen Supermarkt groß neich gebaut. Wos sauer aufstößt is a folgender Umstaund: Seit kurzem gibts a neichs Gesetz, wonach Supermärkte nur mehr im Ortszentrum gebaut werden dürfen und Rewe hot a zwei Wochen vorher den Antrag gstöt.

Zum Leidwesen für so manchen Neudörfler wird ma des neiche Einkaufszentrum nimma mehr kenna. Fia die Zukunft is des neiche Gesetz oba a guate Lösung. Es wird zwar nit afoch werden, die Supermärkte in die Urtschoft eini zu kriagn, oba waun des kloppt, daun wirds a Belebung fia die Urtszentren auf jeden Foi sein,

meint Ihr Gmoa-Trummler

