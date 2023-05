Gmoa Trummler Auf die Bohne gekommen

Lesezeit: 2 Min Richard Vogler

Foto: BVZ

D er Meierhof hot si ois Veraunstoitungsstätte etabliert, am vagaunganene Wochenend woar des Moi nit Party von den Jugendlichen aungsogt, do is der „Erste Internationale Tag der Bohne“ veraunstoitet woarn.