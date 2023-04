Ka Nahversorger mehr in Forchtenstein

Werbung

Jetzt gibt‘s von da Gmoa die Idee, dass sie des Gebäude kauft und primärer Plan is, wieder an Nahversorger einizubringa und vielleicht a klans Café durt zu installieren. A guats Vorhaben, denn daun miassatn die Forchtenstana nimma mehr raus aus der Urtschoft zum Billa foarn und an Treffpunkt im Zentrum gabats a nau dazua. Anzige Hürde aktuell: Das Budget is no nit beschlossen. Am Abend vom 13. April gibt‘s die nächste Sitzung und do suit si da Gmoa-Rot schau im Sinne der Forchtensteiner einigen,

meint Ihr Gmoa-Trummler.

