Schaut ma näher hin, daun is des nit so schwierig zum Verstehen: Es gibt nau immer des Klischee, dass Männer für technische Berufe besser geeignet san. Und mit dieser Aktion im Kindergarten will man schon bei den Jüngsten anfangen, dem entgegenzuwirken. Des is auf jeden Foi a guate Aktion, denn mit acht Einheiten, die dieser Workshop beinhaltet, kann ma wirklich was bewirken, meint Ihr Gmoa-Trummler

