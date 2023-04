Gmoa Trummler Natur und Kulinarik

Lesezeit: 2 Min Richard Vogler

Foto: BVZ

E s dauert zwar noch bis es so weit is, aber interessant heats sa si auf jeden Foi aun, wos bei der Pressekonferenz letzte Wochn präsentiert woarn is: Am 9. September gibt‘s zum ersten Moi a Genusswanderung am Kogelberg.