Zigarettenmüll: Des is afoch a „no go“

Do geht’s um die Umwelt und des is a unnötige Orbat für aundere, dass sie daun die Tschickstummln wieder einsaummeln und in die Mistkibln schmeißn. In Mattersburg hots aunscheinden Überhaund gnumma, vor oim in Bereichen, wo so wos goar nit geht: Auf den Geländen von Kinderspielplätzen. Die Gmoa ergreift Maßnahmen und erlosst durt a Rauchverbot. Wos nur richtig is und wauns nochn Gmoa-Trummler gangat, suit ma de Leit a mit ana Gödbußn belegen. Denn so wos in Bereichen zm mochn, wo sie Kinder aufhoitn, is afoch a „no go“, meint Ihr Gmoa-Trummler

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.