Besonderes Ehegeschenk: Trauringe in Neudörfl selbst anfertigen

Das Ehegelöbnis wird mit dem Anstecken des Ringes an den Finger des Ehepartners besiegelt. In der Regel werden die Trauringe fix und fertig gekauft. Dass es andere Wege gibt, einen Ehering zu bekommen, auf diesen Gedanken würden die meisten wahrscheinlich gar nicht erst kommen. Die Ehe- und Geschäftspartner Andreas und Karin Götz belehren uns aber eines Besseren. Sie bieten nämlich seit Neuesten wieder Workshops an, bei denen alle Arbeitsschritte, die bei der Entstehung eines Ringes notwendig sind, vom Zurechtlegen des Rohmettals bis hin zur Polierung, unter der Anleitung der beiden erfahrenen Goldschmiede selbst durchgeführt werden können. Auf die Idee dazu sind sie schon vor der Pandemie gekommen, währenddessen haben sie allerdings auf Anfragen verzichtet. Jetzt starten sie wieder durch: „Wir hatten heuer bereits mehrere Paare bei uns, die wir auf einer Hochzeitsausstellung am Schloss Gloggnitz kennengelernt haben“, erzählt Karin Götz, die meistens die Kurse leitet und die, wie ihr Mann Andreas, ebenfalls einen Meister im Goldschmieden absolviert hat.

Grundsätzlich kann jeder Schritt selbst durchgeführt werden

Zwei Termine sollten von den Paaren eingeplant werden: „Beim ersten Termin werden die Modelle besprochen. Wir haben auch viele Beispiele zur Ansicht bei uns. Die Gestaltungselemente sind: Größe, Breite und Material der Ringe. Die gewünschte Oberfläche kann dann im Workshop besprochen werden. Auch der Steinbesatz und die Gravur sind ein Thema.“ Beim zweiten Termin geht es dann ans Eingemachte und in die Werkstatt selbst. Einen ganzen Arbeitstag sitzt man in dieser dann schon. „Grundsätzlich“, sagt Andreas Götz, „kann bei uns jeder Schritt selbst durchgeführt werden. Vor dem Löten haben aber die meisten Paare großen Respekt. Diesen Part übernehmen dann schon mal wir selbst.“

Wie so ein Ring überhaupt entsteht, können die beiden Goldschmiede natürlich auch in aller Kürze erklären: „Zuerst wird das Edelmetall zugerichtet, das heißt mit Hilfe von Walzen auf die richtige Breite und Stärke geformt. Damit das Material geschmeidig bleibt, muss öfters geglüht werden. Danach werden die Enden zusammengebogen, verlötet und rund geschmiedet. Hier wird auch schon die Ringweite definiert. Nun wird gefeilt! Zuerst die exakte Breite, danach das gewünschte Profil. Nach dem Feilen wird fein geschmirgelt und, wenn gewünscht, poliert oder eine Mattierung aufgebracht.“

Manchmal möchten Paare den Schmuck der geliebten Groß- oder Urgroßeltern verarbeiten. In diesem Fall prüfen wir das Edelmetall, ob es auch geeignet dafür ist. Andreas und Karin Götz, Goldschmiede

Karin und Andreas Götz garantieren auch, dass die Ringe tatsächlich gelingen. Niemand muss also Sorge haben, am Ende mit einem unförmigen Ring dazustehen: „Bisher waren unsere Paare immer sehr stolz auf ihr Endprodukt. Und wie gesagt, wir stehen bei jedem Arbeitsschritt auch unterstützend und helfend zur Seite.“

„Arbeitstag“ in der Werkstatt ist zugleich ein Rundumerlebnis

Gebucht werden die Workshops ihrer Erfahrung nach einerseits aufgrund des Seltenheitswertes: Nicht jedes, vielmehr kaum ein Ehepaar kann von sich behaupten, ihre eigenen Eheringe selbst angefertigt zu haben. Andererseits zählt auch das gemeinsame, besondere Erlebnis und miteinander Zeit zu verbringen: „Man hat Spaß zusammen, wird auch ein bisschen schmutzig, und unser letztes Paar hat sich nach getaner Arbeit sogar noch gegenseitig im Gesicht bemalt.“ Auch das ist also möglich. Und grundsätzlich einmal im Leben Gold-Schmiede-Luft schnuppern, ist sicherlich auch nicht zu verachten.

Diese Ringe wurden von Paaren selbst in der Werkstatt von Andreas und Karin Götz gemacht. Foto: zVg

Auch Extrawünsche können erfüllt werden: „Manchmal möchten Paare den Schmuck der geliebten Groß- oder Urgroßeltern verarbeiten. In diesem Fall prüfen wir das Edelmetall, ob es auch geeignet dafür ist. Wir verwöhnen unsere Kunden auch gerne mit Kaffee oder Sekt. Gerne machen wir auch digitale Fotos, die das Paar als Erinnerung dazu bekommt.“

Wer Interesse hat, kann sich ganz unverbindlich bei Andreas und Karin Götz melden, um zu besprechen, ob so ein Workshop infrage kommen würde. Entweder telefonisch (0650 25 47 1 46) oder per E-Mail an office@atelier-götz.at