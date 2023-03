Grob fahrlässig Unfall bei Sigleß: 2.160 Euro Geldstrafe für Raser

Lesezeit: 4 Min EK Elisabeth Kirchmeir

Schwer beschädigt wurde das Auto des Unfallopfers. Die Feuerwehr Sigleß half am 16. September 2021 bei den Bergungsarbeiten. Foto: Foto: FF Sigleß, FF Sigleß

M it 117 km/h soll ein Lenker am 16. September 2021 in Richtung Sigleß gerast sein. Erlaubt sind im Kreuzungsbereich mit der S4 70 km/h. Der Mann verursachte einen schweren Unfall und wurde jetzt verurteilt.