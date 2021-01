Die Firma Vorlagenportal für Arbeitsrecht und Personalverrechnung darf sich über den Constantinus-Award, den größten Preis in der Beratungs- und IT-Branche in Österreich, in der Kategorie Personalverrechnung/Buchhaltung freuen.

Geschäftsführerin Birgit Kronberger freut sich: „Es ist für uns eine große Ehre, diese hohe Auszeichnung erhalten zu haben. Die Konkurrenz war sehr groß und daher freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir mit unserem Unternehmen überzeugen konnten.“ Mit dem Vorlagenportal, der größten Online-Datenbank für Arbeitsrecht und Personalverrechnung, möchte der Betrieb im Personalwesen durch qualitativ hochwertige Textmuster unterstützen.

„Wir bieten alles an, was man an Schriftverkehr vom Eintritt bis zum Austritt der Mitarbeiter brauchen kann – etwa von der Stellenausschreibung, über Dienstverträge, Abrechnungshilfen bis hin zum Beendigungsschreiben“, schildert Birgit Kronberger und führt weiter aus: „Unsere Datenbank umfasst aktuell über 1.200 Mustervorlagen, sie wird laufend erweitert und stets an die aktuelle Gesetzeslage und Rechtsprechung angepasst. Dies spart unseren Kunden viel Zeit und Kosten. Ebenso können teure Fehler in der Vertragsgestaltung vermieden werden. Begleitende Webinare helfen unseren Kunden, schnell und einfach fachlich up-to-date zu bleiben.

Der Constantinus-Award ist Österreichs großer Beratungs-, Buchhaltungs- und IT-Preis.

Er wird seit dem Jahr 2003 jährlich vergeben und ist eine Initiative des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT). Er holt Beratungsqualität aus diesen Bereichen vor den Vorhang und prämiert Beraterinnen und Berater gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden.