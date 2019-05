Start im renovierten Fürstenkeller in Rohrbach

Nach sechs Kilometern lädt ein kleines Jagdhaus mitten im Wald zur ersten Rast ein. Im Anschluss folgt der Anstieg in Richtung Herrentisch. Hier stoßen die Gemeindegrenzen von Rohrbach, Sieggraben, Marz und Sopron aufeinander. Der Platz im Ödenburger Gebirge ist seit jeher ein beliebter Treffpunkt.

Am Nachmittag geht es zuerst bergab, und zwar in Richtung „Werkstatt Natur“ nach Marz. Nach einer deftigen Jause warten noch vier Kilometer auf die Wanderer, denn der Weg führt zurück in den Fürstenstadl.

Dort erwarten die Teilnehmer Blasmusik und die „Robischbuam“ zum Kirtagstanz.

Tagesprogramm im Detail: 8.30 Uhr: Treffpunkt und Frühstück beim Fürstenkeller