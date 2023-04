Neudörfl: Regenüberlaufbecken wird saniert

Werbung

Es ist keine besonders spektakuläre Investition, die hier getätigt wird, berichtet SPÖ-Gemeindevorstand und Leiter des Ausschuss für Infrastruktur, Martin Giefing. „Sie ist allerdings notwendig, nachhaltig und zum Schutz von Menschen und der Natur.“ Das Neudörfler Regenüberlaufbecken, das direkt an die Altstoffsammelstelle angrenzt, wird für rund 316.000 Euro saniert werden. Darin sind zum einen „Erd- und Baumeisterarbeiten“ enthalten, zum anderen „maschinentechnische und EMSR (Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik)-Leistungen“.

Regenüberlaufbecken sind vor allem bei Starkregenereignissen eine wichtige Hilfe und dienen zur Entlastung für die Mischwasserkanalisation. „Wenn es stark regnet, wird das Wasser nicht sofort in den Ablaufkanal Richtung Lichtenwörth in die große Zentralkläranlage eingeleitet, sondern in unserem Becken rückgestaut“, versucht Bürgermeister Dieter Posch das Prinzip, das einem Regenüberlaufbecken zugrunde liegt, für einen Laien verständlich zu erklären. „Dann geht das Wasser schön langsam in den Kanal und übrig bleibt in diesem offenen Becken aller möglicher Dreck.“

Martin Giefing, Gemeindevorstand und Leiter des Ausschuss für Infrastruktur, erklärt, warum die Investition sinnvoll ist. Foto: Gemeinde

Seit 1984 gibt es in Neudörfl dieses Regenüberlaufbecken. 2017 wurde der Abwasserverband Wr. Neustadt mit der Betreuung beauftragt. Regelmäßig muss das Becken gereinigt, gewartet und die Technik überprüft werden. „Das kostet der Gemeinde natürlich immer auch Geld“, so Martin Giefing. „Der Abwasserverband Wr. Neustadt ist nun an die Gemeinde herangetreten und hat uns empfohlen – auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen – in das Becken zu investieren“. Dadurch würden sich die Wartungs- und Reinigungsarbeiten deutlich reduzieren und die Gemeinde kann sich durch eine einmalige Investition laufende Kosten ersparen. Langfristig amortisiert sich dadurch die Investitionssumme. „Man kann es sich vorstellen wie bei einem Haus. Wenn man ein altes Haus mit alten Rohren und Geräten hat, muss wahrscheinlich öfter ein Handwerker kommen als bei einem rundum sanierten Haus.“ Außerdem sei die Investition auch aus Arbeitnehmerschutzgründen sinnvoll. „Es findet dort eine Aerosolbildung statt. Für die Leute, die das Becken reinigen müssen, ist das natürlich auch nicht angenehm bei dem alten Stand der Technik, der aktuell gegeben ist.“ Vor allem die Reinigung der Rillen und Rippen sei sehr aufwändig, sagt der Bürgermeister: „Jetzt wird das Ganze so gemacht, dass es auch mechanisch reinigbar ist, ohne dass man mit Gummistiefeln und Kärcher dort herum hantieren muss.“

Mit den Erd- und Baumeisterarbeiten wird die Firma Porr beauftragt, die der Gemeinde das beste Angebot vorgelegt hat. Der Auftrag für die maschinentechnischen Leistungen geht an die Firma GWT aus Leobersdorf. „Ich bin froh, dass wir uns eine solche Investition als Gemeinde auch leisten können, weil es sinnvoll für unsere Infrastruktur ist“, so Gemeindevorstand Martin Giefing.

Begonnen wird mit den Arbeiten voraussichtlich im Sommer.

