Sportlerkirtag in Sieggraben

Mit dem Match der Senioren am Freitag begann das Fest. Danach gab es eine Disco mit DJ Fisch und DJ Schmidl. Am Samstag folgte das Spiel der Reserve und das Meisterschaftsspiel der 2. Klasse. Am Abend unterhielt Gren2enlosXL. Der Frühschoppen am Sonntag wurde mit Blechsound musikalisch begleitet. Am Nachmittag fand schließlich das Match der Sieggrabener Kinder statt. Für Speis und Trank war gesorgt und bei einer Tombola konnten tolle Preise gewonnen werden.