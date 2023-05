Gemeinde Zemendorf-Stöttera investiert 1,5 Millionen in den Ortskanal

Der Ortskanal der Gemeinde Zemendorf-Stöttera wurde Anfang der 70er-Jahre errichtet und ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Daher wurde bereits im Herbst des Vorjahres mit der Kanalsanierung begonnen. Die Sanierung soll dafür sorgen, dass der Kanal wird problemlos genutzt werden kann und eine längere Lebensdauer hat.

Insgesamt wird die Sanierung des Ortskanals auf 1,5 Millionen Euro Kosten geschätzt. Die Gemeinde Zemendorf-Stöttera hat hierfür bei der BAWAG PSK ein Darlehen in der Höhe von rund 712.000 Euro aufgenommen. Ab 2025 soll das Darlehen in 100 Raten vierteljährlich zurückgezahlt werden.

So laufen die Sanierungsarbeiten ab

Derzeit sind vier Teams der Firma STRABAG mit modernster Technik ausgestatten Fahrzeugen in der Gemeinde tätig. Mittels Schlauchliningverfahren werden die Rohre von innen saniert, wodurch keine Grabungsarbeiten notwendig sind.

In einem ersten Schritt werden Hindernisse, Versatzkanten und Rohrscherben mit einem Fräsroboter entfernt und danach wird ein Schlauchliner in den Kanal geführt und an den Innenwand gepresst. Ein Schlauchliner, oder Inliner genannt, ist ein in lichthärtendes Polyesterharz getränkter Schlauch, der zur grabenlosen Sanierung von Abflussrohren außerhalb von Gebäuden eingesetzt wird. Unter einem UV-Licht wird dann dafür gesorgt, dass das Harz härtet und dadurch ein muffenloser Rohrabschnitt entsteht. Das bestehende Kanalrohr ist dann komplett ausgekleidet und wieder dadurch dauerhaft dicht gemacht. Der gesamte Arbeitsprozess, der unter der Erde stattfindet, wird über mobile Computeranlagen gesteuert und überwacht.

Der neue Kanal soll eine höhere Abflussgeschwindigkeit haben und ist auf eine Nutzungsdauer von 50 Jahren ausgerichtet.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.