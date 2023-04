Baumkataster für Neudörfl

Gemeindevorständin Sabine Schügerl ist Vorsitzende des Umweltausschusses, der bereits zwei Mal tagte. Das erste große Projekt, welches vom Umweltausschuss in Angriff genommen wurde, ist der sogenannte Baumkataster. Dabei handelt es sich um ein Verzeichnis von im Gemeindegebiet befindlicher Bäume inklusive sämtlicher Daten zu Lage, Art, Größe und Zustand. Ziel ist es, den Baumbestand gut verwalten und bei kranken Bäumen unverzüglich einschreiten zu können, um Gefährdungen für Passanten hintanzustellen.

Baumkataster gibt es schon lange in sehr vielen Gemeinden, Neudörfl hat hier Aufholbedarf, so Schügerl. Ein weiteres Anliegen, das auch die Mitglieder anderer Parteien im Umweltausschuss unterstützen, ist außerdem, dass die Anzahl der Bäume in Neudörfl keinesfalls weniger wird. Eine Bauminitiative des Umweltausschusses befindet sich in Vorbereitung.

