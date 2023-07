Gärtnerei „Sommer-Garten“ eröffnet in Neudörfl

Wer den Nachnamen Sommer trägt, in der Gärtnereibranche tätig ist und noch dazu vor hat, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, hat es zumindest bei der Namensfindung ziemlich einfach. Stefanie Sommer hat dieses Glück. Ursprünglich kommt sie aus Wien, hat Landschaftsgärtnerei gelernt und ist seit sechs Jahren in Kottingbrunn selbstständig mit einem eigenen Gartengestaltungsbetrieb. Jetzt hat sie ihr Weg nach Neudörfl verschlagen. Gemeinsam mit ihrem Bruder, Michael Sommer, möchte sie in der Marktgemeinde ihr Angebot erweitern. Den Fokus nicht mehr nur rein auf die Gartengestaltung legen. Sondern in ihrem Geschäft, dem „Sommer-Garten“, wollen die beiden gemeinsam mit ihren drei Angestellten, Bianca Strohmayer, Jennifer Heigl und Raphael Lechner, alles anbieten, was rund um das Thema Garten und Zimmerpflanzen gebraucht wird: Von Dünger und Nützlingen über die richtige Erde bis hin zu Bäumen, Sträuchern, Stauden, Gräser, Saisonpflanzen oder –zimmerpflanzen und noch Vieles mehr.

Ware von Familienbetrieben mit viel Erfahrung und Liebe für Pflanzen

Dabei legt die Geschäftsführerin großen Wert auf einheimische Ware. Zum Beispiel soll ein Teil ihres Sortiments – Kräuter und Sommerblumen – aus der Gärtnerei-Werkstätte Sollenau der Lebenshilfe Niederösterreich stammen. „Wir sind nicht so dafür, im Großhandel einzukaufen, sondern wir beziehen unsere Produkte gern von dort, wo wir wissen, da steht jemand wirklich mit Leidenschaft dahinter.“ Das bedeutet konsequenterweise auch: Von kleinen Familienbetrieben, die trotzdem viel Erfahrung aufweisen, mit Liebe bei der Arbeit sind und mit Kreativität glänzen. „Wir haben etwa ganz tolle Obstbäume. Das Besondere daran: Es sind Bäume mit vier verschiedenen Sorten. Man hat also einen Apfelbaum, aber vier Sorten Äpfel.“ Dasselbe Wunderwerk kann man sich mit Birnen, Zwetschgen oder Kirschen in den Garten holen. „Noch dazu sind es unterschiedlich reifende Sorten, manche später, manche früher.“ So hat man also über einen längeren Zeitraum frisches Obst zum Pflücken.

Als Gärtnerin mag Stefanie Sommer natürlich alle Pflanzen auf die eine oder andere Art. Mit ihrer absoluten Lieblingspflanze ist sie allerdings eher eine Außenseiterin, sagt sie. Die ist nämlich nicht in ihrem Geschäft zu finden, sondern eher auf wilden Wiesen, denn es ist die Brennnessel. „Weil sie vielfältig nutzbar ist, als Heilpflanze, Dünger oder Spritzmittel eingesetzt werden kann, als Spinat und Tee gut schmeckt und für Schmetterlinge und Bienen als Nutzpflanze dient.“ Das Wissen, das Stefanie Sommer über die verschiedensten Pflanzen hat, gibt sie natürlich auch an ihre Kunden weiter, denn Beratung und Kundenservice, sagt sie, „ist uns ganz besonders wichtig.“ Beratung wird also groß geschrieben, auch die Preise, damit sie jeder lesen kann. Tatsächlich wird aber versucht, trotz der ausgezeichneten Qualität, sie so günstig wie möglich zu halten: „Damit sich jeder einen schönen Garten leisten kann oder den Wohnraum mit Pflanzen verschönern kann.“

Für Gartenarbeit ist es nie zu spät

Auf Neudörfl für den Standort ihres neuen „Sommer-Garten“ sind Stefanie Sommer und ihr Bruder Michael Sommer eher zufällig gestoßen: „Wir haben uns dann die Gegend angeschaut, das Umfeld, was es alles gibt, die Leute. Und das hat uns alles sehr gut gefallen genauso wie die Immobilie.“ Eigentlich sollte schon etwas früher eröffnet werden, leider verzögerte es sich ein klein wenig. Mittlerweile ist der meteorologische Sommer schon eingekehrt. Trotzdem gibt es immer noch sehr viel für den eigenen Garten und sowieso für die vier Wände zu entdecken. Ein Besuch lohnt sich deshalb allemal.

Bei der großen Eröffnung am Freitag (ab ca. 14 Uhr) wird es auch Brötchen und Getränke geben. Und auch am Samstag wird noch ein bisschen weiter gefeiert. Mehr zum Angebot auf: https://www.sommer-garten.at/