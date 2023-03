Forchtenstein: Letzter Gemeinde-Bauplatz nun vergeben

Werbung

Bei der kürzlich abgehaltenen Gemeinderatssitzung wurde der letzte Bauplatz der letzte Gemeinde-Bauplatz vergeben. Schon vor mehreren Jahren wurden 19 Grundstücke im Zuge von zahlreichen Abtretungen von Grundeigentümern in der Burggemeinde unter der ehemaligen Bürgermeisterin Friedrike Reismüller gekauft. Diese befanden sich seither im Besitz der Gemeinde und wurden als neue Bauplätze an interessierte Bürger und Bürgerinnen verkauft. „Es geben nur sehr wenige Privatbesitzer ihre Grundstücke zum Verkauf - und wenn, dann meist zu einem sehr hohen Preis“, erzählt Vizebürgermeister Josef Neusteurer, „aus diesem Grund wollten wir der Bevölkerung ein paar Bauplätze zu einem leistbaren Preis zur Verfügung stellen.“ In den letzten drei Jahren wurden diese Plätze beständig verkauft, der letzte von ihnen, welcher sich im Bereich Mühlgraben befindet, wurde bei der jetzigen Gemeinderatssitzung von einer Frau erworben.

