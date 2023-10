Pöttsching: Hochwasserprojekt am Dreierzwickl

Hochwasser und Überschwemmungen - Zwei Themengebiete, die viele Gemeinden in letzter Zeit beschäftigen. Auch die Gemeinde Pöttsching macht sich hinsichtlich dieser Angelegenheiten Gedanken. „Pöttsching ist bisher glücklicherweise von den Überschwemmungen verschont geblieben“, so Bürgermeister Martin Mitteregger, „Aber wir können uns nicht darauf verlassen, immer Glück zu haben.“

Hochwasserprojekt am Dreierzwickl

Der am meisten gefährdete Bereich in der Marktgemeinde Pöttsching ist dabei der Bereich beim Dreierzwickl und Mitterberg. Aus diesem Grund soll dort mit einem Hochwasserschutzprogramm gestartet werden, Details zu diesem folgen noch. „Die meisten Grundstücke im Bereich Dreierzwickl/Mitterberg, die für den Hochwasserschutz benötigt werden, haben wir bereits“, so Mitteregger. Jedoch werden für die Umsetzung dieses Projektes noch ein paar Grundstücke benötigt. Laut der Gemeinde Pöttsching möchten manche Besitzer ihre Grundstücke nicht verkaufen, sondern nur gegen andere Grundstücke tauschen. Aus diesem Grund gibt es einen Aufruf an alle in diesem Bereich, die ein landwirtschaftlichen Grundstücke irgendwo am Hotter besitzen und dieses gerne verkaufen würden, diese mögen sich beim Gemeindeamt melden.