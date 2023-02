Mattersburg: Strompreisdeckel auch für die Gemeinde

Am Mittwoch vergangener Woche wurden von Seiten des Landes Maßnahmen gegen die Teuerung präsentiert. Ein Punkt dabei war ein Energiefixpreis von 23 Cent pro Kilowattstunde Netto bei einem Maximalverbrauch von 100.000 kw/h pro Jahr. Größere Gemeinden wie auch Mattersburg fallen bei weitem nicht in diese Kategorie, dafür wurde auf Initiative des Städtebundes nun eine Lösung gefunden.

Bislang galt für alle Bezirksvororte plus Pinkafeld und Parndorf (bei denen ist der Energieverbrauch ähnlich hoch) folgende Vereinbarung: Diese kaufen regelmäßig gemeinsam in Tranchen die Energie von der Burgenland Energie. Die aktuelle Tranche wäre zu einem Preis von 47 Cent pro Kilowattstunde zu erwerben gewesen, was die Kosten auf ein Rekordhoch getrieben hätte. Deswegen haben diese Städte bei der Burgenland Energie auf eine Entlastung gedrängt.

Die Tranche wird zum niedrigeren Jänner-Preis von 27,18 Cent/kWh Brutto eingekauft, wobei eine Bindung bis 2025 zum Tragen kommt. Unterm Strich kommen die Kommunen Netto also auf in etwa die selben Kosten wie die Regelung beim Maximalverbrauch von 100.000 kw/h. Bürgermeisterin Claudia Schlager zeigt sich zufrieden mit der Lösung: „Die Stadtgemeinde erspart sich somit einiges an Geld.“ Die Stadtgemeinde „verbraucht“ rund 1,1 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Bei 47 Cent kw/h würde dies der Gemeinde 517.000 Euro kosten, mit den 27,18 Cent ist man bei 218.020 Euro. Dennoch – die Bindung ist auf drei jahre und der Preis könnte wieder sinken, was für die Kommunen durch die Bindung nicht zum Tragen kommen würde.

„Wie sich der Strompreis entwickeln wird, hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Uns war wichtig, dass wir nun eine gute Lösung gefunden haben“, so Schlager.

