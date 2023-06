Die Kurgemeinde feierte das Rosenfest

Wie jedes Jahr wurde auch heuer wieder das Rosenfest gefeiert. Der gesamte Rosenpark in der Kurgemeinde umfasst ungefähr 4000 m2, in welchem um die 1600 Rosen blühen. Dabei werden 300 verschiedene Sorten unterschieden. Neben dem Bestaunen der vielen, wunderschönen Rosenstöcke gab es sowohl musikalische als auch literarische Unterhaltung wie zum Beispiel das „Wolfsheart Acoustic Duo", „Schenkt man sich Rosen in Tirol" mit Christine und Camillo Dell' Antonio und der Haydn-Chor Eisenstadt. Auch für die Kinder fand an beiden Tagen ein eigenes kreatives Programm statt.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.