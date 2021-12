Neue Währung für Baumgarten

Um die Kaufkraft im Ort zu stärken, hat sich die Gemeinde eine eigene Währung einfallen lassen. Mit dem „Baumgarten Schilling“ – der eigentlich ein klassischer Gutschein ist – kann bei allen Gewerbebetrieben, Gastronomen, Geschäften, im Gesundheitszentrum Baumgarten, aber auch bei allen Veranstaltungen bezahlt oder Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Den „Baumgartner Schilling“ gibt es ausschließlich in Zehner-Scheinen, jeder Gutschein ist zehn Euro wert. Gutscheine können am Gemeindeamt erworben werden.

„Wir möchten die Kaufkraft zumindest zu einem Teil bei uns im Ort erhalten und unsere Betriebe und Lokale damit ein wenig unterstützen“, erklärt Bürgermeister Kurt Fischer die Intention hinter diesem Projekt.