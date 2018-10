BVZ: Sie haben im Jahre 1978 in Wien zu unterrichten begonnen und sind seit 1980 am Mattersburger Gymnasium. Welches ist heute der größte Unterschied zu Ihren Anfangsjahren im Umgang mit den Kindern?

Karl Pinter: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, dass die Kinder viel selbstbewusster geworden sind und die neuen Medien sind nicht immer von Vorteil. Ich persönlich etwa bin nicht in Facebook vertreten.

Hatten Sie schon zu Beginn Ihrer beruflichen Tätigkeit vor, einmal ein Direktorenamt zu übernehmen?

Nein. Ich wollte eigentlich schon immer Lehrer werden. Zunächst habe ich im Jahre 2000 das Amt des Schuladministrators übernommen. Als dann der damalige Schulleiter Herbert Kanz mit einer Krankheit ausfiel, musste ich die Schule interimistissch leiten. Nach einiger Zeit habe ich gemerkt, dass dies das Richtige für mich ist. Als der Direktorenposten mit der Pensionierung von Herbert Kanz ausgeschrieben wurde, habe ich mich beworben und die Wahl ist auf mich gefallen.

Im Mattersburger Gymnasium lautet das Schlagwort „Schule mit Herz“. Wie ist dieser Slogan entstanden?

Es war im Schuljahr 2011/2012, als wir uns entschlossen haben, der Schule ein Leitbild zu geben. Bei einer Konferenz wurde dieses Motto ausgewählt. Nachdem ich eine sehr soziale Einstellung habe, konnte ich mich damit zu hundert Prozent identifizieren.

Im Laufe Ihrer Amtszeit wurden auch viele soziale Ausrufezeichen gesetzt.

Ja, das stimmt, dies war mir immer ein großes Anliegen. Einmal im Monat wird das „normale“ Schulbuffet ausgesetzt und von den Schülern selbst mitgebrachte Speisen verkauft. Der Erlös kommt Hilfsbedürftigen zugute. Die Einnahmen für das Maturabuffet wird stets gespendet und beim „Laufwunder“ im Mattersburger Gymnasium werden von den Kindern jedes Jahr mehrere tausend Euro ‚erlaufen‘.

Unter Ihrer Leitung wurde auch die Bibliothek in der Schule eingeführt.

Das ist richtig. Es war in den 90er-Jahren, als wir damit begonnen haben. Ich habe dem damaligen Schulleiter meine Idee präsentiert, der hat mir „grünes Licht“ gegeben. Ein kleiner Abstellraum ist zunächst zur Bibliothek umfunktioniert worden, diese ist im Laufe der Zeit gewachsen und gewachsen.

Das Gymnasium wird gerade groß umgebaut.

Es war mir sehr wichtig, dass die Schule eine neue Infrastruktur erhält. Ich denke, dass man in diesem Bereich für die Zukunft gut gerüstet ist.

Am 1. November beginnen Sie einen neuen Lebensabschnitt. Was steht da bei Ihnen jetzt am Programm?

Es gibt gewisse Dinge, die ich mir aufgehoben habe. Ich werde meine 30,40 Obstbäume bewirtschaften, mehr Zeit im Wald verbringen und Europa noch besser kennen lernen.