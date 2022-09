Wann kommen die Container weg?

Werbung

Am Freitag vergangener Woche fand im Mattersburger Gymnasium die offizielle Eröffnung des Umbaues der Schule statt. Seit September 2020 ist der Umbau abgeschlossen, infolge von Corona fand erst zwei Jahre später die offizielle Eröffnung statt.

Während der Umbauarbeiten waren einige Klassen in Container untergebracht und eben diese waren auch immer wieder Thema bei den Reden oder Darbietungen, denn auch zwei Jahre seit Inbetriebnahme der „neuen“ Schule befinden sich diese noch immer am Schulgelände. Im konkreten auf jenem Teil der Sportanlage, wo sich der Volleyballplatz befindet. Schulleiterin Gerlinde Mihalits schloss zunächst ihre Rede mit der Bitte, die Container zu entfernen, ab.

Container ohne Baustelle

Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz ging anschließend bei seiner Rede auch auf das Thema ein: „Die Bildungsdirektion schläft nicht. Beim nächsten größeren Umbau, dieser wird beim Gymnasium Oberschützen sein, werden die Container – abhängig von der Bauphase – abtransportiert.

Die Container waren dann auch Inhalt der Bilderstrecke des Baufortschritts von Lehrer Herbert Schwentenwein und auch in das Improvisationstheater ließ man die Container „einfließen“: Das Stück spielte 40 Jahre in der Zukunft. „Die Container sind mittlerweile weg“, hielt Lehrer Christof Frimmel fest, was für Lacher sorgte.

Auch dem Elternverein sind die Container ein Dorn im Auge: „Es ist einfach schade, dass dadurch der Volleyballplatz nicht benutzbar ist und den Kindern eine Möglichkeit genommen wird, Bewegung zu machen“, so Thomas Tschach und Christina Reitbauer vom Elternverein.

Eine Lösung ist jedoch nicht in Sicht. Im Mai 2020 berichtete die BVZ, dass die Bundesregierung in den nächsten Jahren in rund 270 Bauprojekte von Bundesschulen investieren will – darunter auch das von Zitz angesprochene Gymnasium Oberschützen. Ein konkreter Plan, wann dort zum Beispiel der Spatenstich erfolgen soll, ist noch nicht bekannt.

