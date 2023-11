Ein Jahr „WiederSinn“ in der Mattersburger Innenstadt

Mit den ersten Arbeiten für die Geschäftseröffnung startete Magdalena Iskreva-Reisner schon im Sommer mit der Vorbereitung der Möbel. „Nach der Vertragsunterzeichnung habe ich den Verkaufsraum hergerichtet und die ersten Aussteller*innen kontaktiert. Die meisten, die von Anfang an dabei waren, sind weiterhin mit im Boot und viele neue sind nach und nach dazu gekommen. Ein paar haben es nicht so leicht gehabt und sind nicht mehr bei mir vertreten. Ein paar, die angefragt haben, haben den Schritt doch (noch) nicht gewagt. All das hat seine Daseinsberechtigung, zeigt mir aber, dass jeder einzelne von ihnen die Unterstützung braucht und dass jeder Kauf, sei er noch so klein, uns alle dabei unterstützt, das tun zu können, was wir lieben“, so Reisner.

Die Idee für „WiederSinn“ war, eine Plattform für Kunsthandwerk und regionalen Produkten von Klein(st)unternehmer*innen zu bieten. Das Konzept: „Miete dir eine Verkaufsfläche, du konzentrierst dich auf die Produktion und ich verkaufe deine Produkte für dich. Durch ein gegenseitiges Unterstützen in den sozialen Medien ist es eine win-win Situation für alle Beteiligten“, berichtet Reisner.

Und die Mühen haben sich ausgezahlt: „Ich wurde kürzlich gefragt, ob ich es noch einmal tun würde, ein Geschäft zu eröffnen... Ich würde es genau so machen, denn die Erfahrung ist es auf jeden Fall wert“, so Reinser.

Am Donnerstag, den 9. November (14 bis 18 Uhr) lädt sie zur Ein-Jahres-Feier in ihr Geschäft in die Gustav Degen-Gasse 12.