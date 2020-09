Bewegung nahm für die ausgebildete Kindergartenpädagogin Kerstin Scheiber schon immer einen hohen Stellenwert ein und sie probierte daher viele verschiedene Sportarten aus. Hängen geblieben ist sie nach einer Sportverletzung bei Yoga.

Diese Bewegungslehre begeisterte sie dermaßen, dass sie sich zur Yoga-Lehrerin für Erwachsene, Kinder und Babys ausbilden ließ.

Leidenschaft für Hoop Dance

„Meine stetige Neugier, Neues auszuprobieren brachte mich zu meiner jüngsten Leidenschaft – dem aus Amerika kommenden Hoop Dance“, erzählt die 28-Jährige von einer Sportart, die älteren Semestern als Hula Hopp bestens bekannt ist. Vor alllem Mädchen lieferten sich damals in den Gärten echte Wettkämpfe, wer den Holz- oder Plastikreifen länger um die Taille kreisen lassen konnte.

Auch in dieser Disziplin ließ sich Kerstin Scheiber zur Trainerin ausbilden und unterrichtet in ihren vielfältigen Kursen und Workshops Erwachsene und Kinder in Hoop Dance, das ist eine Kombination aus Tanzen, Fitness und Flow.

Kurse für Kinder. Die Kleinen sind in dieser Disziplin sehr kreativ und machen begeistert mit. Über Zoom werden ab Herbst auch Online-Kurse für Erwachsene und Kinder angeboten.

„Mich fasziniert einerseits die Vielfalt an Möglichkeiten, die der Hula Hoop in Sachen Bewegung bietet und andererseits die vielen positiven Nebeneffekte für Körper, Geist und Seele, die das Hoopen mit sich bringt. Viele Erwachsene wissen ja gar nicht, was man alles mit dem Reifen machen kann. Kinder sind da viel kreativer“, kommt die Rohrbacherin begeistert ins Schwärmen.

Kerstin Scheiber bietet auch Online-Kurse an

Sehr wichtig bei dieser Bewegungsform ist der richtige Reifen, der von Kerstin Scheiber für jeden Kunden nach Maß und in Handarbeit angefertigt wird. Vier Modelle für jede Verwendungsart und kunstvoll beklebt mit bunten Tapes, bekommen Kinder und Erwachsene bei der Trainerin maßgefertigt.

„Zuerst schau ich mir einmal an, was der Kunde mit dem Reifen machen will, dann stelle ich Körpergröße und Statur fest und zum Schluss wird entschieden, welches Muster der Reifen haben soll. Die Kosten dafür bewegen sich zwischen 39 und 45 Euro aufwärts“, berichtet die selbstständige Instructorin, die ihre Kurse und Workshops bis jetzt in Steinberg-Dörfl, Eisenstadt und auch in Rohrbach angeboten hat.

„Wie es jetzt im Herbst Corona-bedingt weitergehen wird, das müssen wir erst einmal abwarten. Aber ich biete ja auch über Zoom Online-Kurse an“, ist Kerstin Scheiber durchaus guter Dinge.

Weitere Informationen unter www.yoopini.at .