„Neue Geschichten vom Franz“ mit der Sigleßerin Nora Reidinger

Im April des vergangenen Jahres fand die Premiere des Kinofilms „Geschichten vom Franz“ statt. Die damals elfjährige Nora Reidinger hatte eine Hauptrolle im ersten Teil der Kinderbuch-Verfilmung gehabt. Auch beim zweiten Teil, der am 7. September erstmals in die Kinos kommt, war die junge Sigleßerin wieder dabei.

Wie Nora zu ihrer Rolle als Gabi kam

Wie die BVZ bereits vergangenes Jahr berichtete, hatte die Produktionsfirma Nikolaus Geyrhalter im Frühling vor mittlerweile zwei Jahren einen Casting-Aufruf an mehrere Volksschulen verschickt. Darunter auch an die Volksschule von Noras Schwester. Beide Schwestern wollten sich daraufhin für das Casting bewerben. Weder die Eltern, noch Nora und ihre Schwester hatten damals damit gerechnet, dass sie dann wirklich vor der Kamera stehen wird.

Die Dreharbeiten waren „aufregend und eindrücklich“

Die Dreharbeiten zum zweiten Teil begannen Ende August des vergangenen Jahres und dauerten bis Mitte Oktober. An über 20 Tagen davon war Nora Reidinger am Set.

„Sie war während des Drehs nur selten in der Schule und hat daher auch sozial etwas an Anschluss verloren. Das Nachholen des versäumten Lehrstoffes war aber unproblematisch und bis Weihnachten war sie dann wieder auf dem aktuellen Stand“, erzählen die Eltern von Nora. Die Direktion von Noras Schule zeigte sich laut ihnen auch sehr kooperativ und verständnisvoll bezüglich der Fehlstunden. „Wir haben das Gefühl, dass sie sogar stolz sind, dass Nora diese Schule besucht“, so Noras Eltern.

Aktiv waren die Eltern von Nora nicht an den Dreharbeiten beteiligt. Bei wichtigen Entscheidungen wurden sie aber miteinbezogen und auch beim Drehplan gab es eine gute Kooperation. „Natürlich war klar, dass wir während des Drehs keinen zweiwöchigen Urlaub ansetzen dürfen. Einzelne Sperrtage, wo wir andere Dinge unternehmen wollten, wurden aber sehr wohl berücksichtigt. Wenn spontan ein Zusatzdreh angesetzt werden musste, wurden wir auch immer zuerst befragt ob das für uns in Ordnung ist“, so Christa Reidinger.

Zudem waren die Eltern von Nora Reidinger, sowie andere Familienmitglieder und Freunde, mehrmals als Komparsen im Einsatz.

Nora selbst beschreibt die Dreharbeiten als sehr aufregend und eindrücklich. „Es war eine wunderbare Erfahrung, die eigentlich jeder mal erleben sollte“, so die junge Sigleßerin.

Es gab auch viele lustige Szenen und Momente, die ihr in Erinnerung geblieben sind. „Eine Szene war sehr speziell. In der Abschlussszene sind wir alle drei in die Donau gesprungen. An diesem Tag war das Wasser schön warm und wir waren dort eine halbe Stunde drin, bis dann auch der Regisseur ins Wasser gesprungen ist“, erzählt Nora.

Ihr aktueller Berufswunsch ist jener einer Chirurgin

Trotz der tollen Erfahrungen, die Nora während der Dreharbeiten gemacht hat, möchte sie beruflich später in eine andere Richtung gehen. Vor einem Jahr erzählte sie der BVZ, dass sie gerne Astronautin werden möchte. Heute hat sie andere Pläne. „Ich möchte die Matura abschließen und Medizin studieren, soweit alles klappt. Mein momentaner Berufswunsch ist Chirurgin“, so Nora Reidinger.

In naher Zukunft möchte sie aber dennoch kein Filmprojekt, das ihr angeboten wird, ablehnen. „Jedoch möchte ich mich in nächster Zeit mehr auf die Schule konzentrieren, da ich ja wegen des zweiten Teils die ersten zwei Monate wenig bis gar nicht in der Schule war“, so der junge Filmstar.

Filmpremiere am 7. September

„Ich freue mich schon auf die ganzen Leute. Ich mag es, auf dieser Bühne vor der Kinowand zu stehen und die Fragen von Kindern zu beantworten“, so Nora Reidinger über die anstehende Premiere am 7. September. Sie freut sich auch schon darauf, die anderen Mitwirkenden und den Regisseur dann wiederzusehen.

„Ich hoffe, dass der zweite Teil genauso gut ankommt wie der erste. Ich würde mir nichts anderes erwarten, da der Film im selben Stil ist und der Wienerische Dialekt wieder gut zur Geltung kommt“, meint sie. Für die Zukunft wünscht sie sich noch, dass ein dritter Teil gedreht wird.