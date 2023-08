„Ein Schnitzel für acht Euro, das gibt’s bei uns nicht“

„Heute hatte ich eine anregende Diskussion mit einem Kunden, warum unsere Schnitzel so teuer sind“, schreibt Peter Wittmann auf Facebook. „Der nette Herr hat mir gesagt, da bestellt er lieber in einem Kebap-Lokal, weil dort das Hühnerschnitzel weit weniger kostet als bei uns.“ Wie genau es möglich ist, in einem Kebap-Lokal ein Schnitzel für acht Euro zu bekommen, darauf will Peter Wittmann nicht näher eingehen, er könne nur für sein Lokal selbst und seine Einkaufspolitik sprechen: „Wir sind stets darauf bedacht, die bestmögliche Qualität im Einkauf zu beziehen – und nicht den billigsten Preis.“ Natürlich würde es für ihn die Möglichkeit geben, gefrorene Hühnerbrust aus China für 4 Euro 50 das Kilo zu bestellen oder gefrorene Spare-Ribs aus Vietnam, um ein anderes Beispiel zu nennen, die um die Hälfte zu haben sind im Vergleich zu jenen im Heurigenrestaurant. „Wir verwenden aber für unsere Speisen ausschließlich frische Ware und keine Tiefkühlprodukte, mit Ausnahme unserer Pommes.“ Das Gemüse werde zum Beispiel dreimal die Woche von Gemüsehändler Alexander Karner frisch geliefert.

Qualität hat ihren Preis, auch beim Schnitzel, sagt Heurigenwirt Peter Wittmann. Foto: zVg

In den Preis einen Schnitzeltellers gehen aber nicht nur die Zutaten ein, das Schnitzel muss auch jemand zubereiten. Und im Idealfall braucht man dazu auch Energie in Form von Strom, der auch nicht kostenlos ist. „Unsere achtzehn Mitarbeiter arbeiten alle in Vollzeit und sind natürlich voll angemeldet.“

Weniger bezahlen will Peter Wittmann seinen Mitarbeitern nicht, auch die müssen ihren Unterhalt finanzieren können. Geringfügig anmelden komme ebenfalls nicht infrage und bei den Produkten sparen schon gar nicht. „Das alles sind nicht wir, sondern bei uns steht Qualität an erster Stelle.“ Was kostet nun aber ein Teller Schnitze bei ihm? 11,90 Euro, sagt Peter Wittmann, freilich ohne Pommes Frites. Qualität hat nämlich ihren Preis. Oder wie der Wirt sagt: „You get what you pay for.“

Für seine Geradlinigkeit erntete Peter Wittmann übrigens sehr viel Zuspruch von seinen Kunden im sozialen Netz, die der Meinung sind, der Weg, den Peter Wittmann geht, sei der einzig wahre.