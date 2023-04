Musical von Wiesener Elias Werner feiert Premiere

Es ist bereits die zweite Premiere, die „Pippi Langstrumpf - Das Musical“ hinter sich hat. 2020 gab es eine einzige Aufführung, ehe die weiteren Tour-Termine wegen der Pandemie abgesagt werden mussten. Dieses Jahr soll endlich alles nachgeholt werden, teils mit neuen Darstellern und Darstellerinnen, teils mit neuer Crew. Was aber natürlich nicht getauscht werden kann, sind die allseits und weltweit bekannten und geliebten Figuren Pippi, Annika oder Tommy, die im Buch von Astrid Lindgren, aber vor allem auch in der Fernsehproduktion aus den 70ern Jung und Alt über Jahrzehnte hinweg bereits begeistern.

„Die vergangenen vier, fünf Wochen war wahnsinnig viel Arbeit“, erzählt Elias Werner, für den „Pippi Langstrumpf sein erstes eigenes produziertes Musical ist. „Der Stress war noch größer als vor drei Jahren, weil in kurzer Zeit doch relativ viel durcheinander gekommen ist. Gottseidank ist jetzt die meiste organisatorische Arbeit getan. Jetzt liegt es an Darstellern, das Ganze umzusetzen. Ich habe großes Vertrauen in alle Beteiligten.“ Die Darsteller kommen bunt gemischt aus ganz Österreich und Deutschland, es sind aber auch einige aus dem Burgenland dabei. Für das Burgenland hat Elias Werner eine Aufführung reserviert, die am 3. Juni im Kultur Kongress Zentrum in Eisenstadt stattfinden wird. Für Leser und Leserinnen aus dem Bezirk aufgrund der räumlichen Nähe ebenfalls interessant der Termin am 22. April in der Arena Nova in Wr. Neustadt. Für beide Vorführungen gibt es noch ein paar wenige Restkarten, berichtet Elias Werner.

Idee entstand mit Vater Wolfgang Werner am Frühstückstisch

Darauf, Pippi Langstrumpf als Musical zu adaptieren, kam Werner vor einigen Jahren am Frühstückstisch gemeinsam mit seinem Vater, Wolfgang Werner, dem Gründers der Opernfestspiele St. Margarethen. Elias Werner hat sich 2018 im Alter von erst 18 Jahren als Event-Manager selbstständig gemacht. „Mein Vater hat mich dann einmal gefragt, ob ich schon irgendwelche größeren Ideen habe. Beide hatten wir dann eigentlich denselben Gedanken, nämlich Pippi Langstrumpf.“ Auch in seiner eigenen Kindheit war das rebellische, bärenstarke Mädchen mit den roten Zöpfen noch präsent, obwohl die deutsche Erstausstrahlung der Serie schon 1971 lief und Lindgrens Buch 1941 erschien. „Mein Vater war und ist auch heute noch großer Pippi-Langstrumpf-Fan. So ergab dann das eine das andere.“

Sein Musical – das war Elias Werner von Anfang an sehr wichtig – ist gleichermaßen für Kinder wie auch für Erwachsene geeignet. „Es gibt natürlich Zusammenhänge und Wortwitze, die zum Beispiel ein fünfjähriges Kind noch nicht alle verstehen wird. Aber wir haben schon sehr darauf geachtet, dass die Mischung sowohl für die junge als auch die erwachsene Generation sehr gut passt.“ Spätestens beim Lied Zwei mal Drei macht Vier Widdewiddewitt und Drei macht Neune können generationsübergreifend alle gemeinsam gedanklich mitsingen.

„Echte“ Annika verleiht der Produktion ihren „Segen“

Dass Elias Werners Inszenierung von Pippi Langstrumpf sozusagen auch von ganz oben bereits den Segen bekommen hat, zeigt ein kleines „Extra“, das er für die die Vorstellung in der Wiener Stadthalle ankündigen kann, die – je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet – leider oder erfreulicherweise schon ausverkauft ist. „Es ist uns gelungen, die ‚echte‘ Annika, Frau Maria Ann-Christin Persson, aus der Fernsehserie zu gewinnen.“ Elias Werner erzählt, dass er ihr etwas frech einfach über Facebook geschrieben hat und sie daraufhin tatsächlich antwortete und mehr noch, sogar zusagte, mit dabei zu sein. Bei einer Pressekonferenz in der Schwedischen Botschaft in Wien konnte Elias Werner Maria Ann-Christin Persson vor drei Jahren persönlich kennen lernen. „Heuer war sie bei der PK wieder dabei. Darüber und dass sie auch bei der Vorführung in Wien mit eingebunden sein wird, freue ich mehr sehr.“

Wer jetzt allerdings sagt, Pippi Langstrumpf ist mir doch ein wenig zu kindisch, Musicals hingegen finde ich schon toll, für den hat Elias Werner, ruhelos wie er ist, jetzt schon eine Alternative parat. Parallel zu Pippi hat er das „Blumenkinder/Summer of Love/ Woodstock“-Musical „Hair“ produziert, das am 18. August auch in Wiesen am Festivalgelände Halt machen wird. „Das steht eigentlich auch schon seit 2020 und wird jetzt an vier Standorten in Österreich aufgeführt.“

Kabarett in Wiesen mit Gernot Kulis und Alex Kristan

Neben Musicals begeistert sich Elias Werner auch für das heimische Kabarett. Auch in diesem Bereich stellt er für diesen Sommer wieder etwas auf die Beine. Anfang Juni wird Gernot Kulis mit einem “Best Of Ö3 Callboy“ in Wiesen auftreten, Ende Juni und Ende August folgt Alex Kristan mit seinem Programm „50 Shades of Schmäh“.

Privat lebt Elias Werner seit Dezember mit seiner Freundin, der Musical-Sängerin Anna Rosa Döller, die heuer in Mörbisch auf der Seefestbühne die Hauptrolle in „Sophie“ spielen wird, in Wien, wo er zudem im Veranstaltungsbereich von „Radio 88,6“ arbeitet.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es auf oeticket.com oder und den Telefonnummern (01) 96 0 96, sowie 02626 81815/36. Mehr Infos zu den Produktionen gibt es auf https://www.eliaswerner-productions.com/

