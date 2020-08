Nachdem der Lenker angehalten worden war, war dann der Grund für diese Fahrweise auch rasch geklärt.

Der 31-jährige Lenker aus dem Bezirk Neusiedl am See gab an, noch nie einen Führerschein besessen zu haben. Die Beamten stellten zusätzlich eindeutige Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung fest. Die klinische Untersuchung beim Polizeiarzt bestätigte diese Vermutung.

Die Anzeigen an die BH Mattersburg wurden erstattet, die Weiterfahrt wurde untersagt.