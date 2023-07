Forchtenstein: Zusätzliche Klimageräte für den Kindergarten

Die aktuelle Klimaentwicklung ist im Wetter deutlich zu sehen: Wie schon letztes Jahr sind auch heuer die Sommertemperaturen sehr hoch. Auch im Kindergarten ist diese Hitze merklich spürbar. Da bisher nur ein großer Gemeinschaftsraum klimatisiert ist, werden diesen Sommer noch weitere sieben Klimageräte folgen.

Installation so früh wie möglich

Bisher gab es in dem gesamten Gebäude des Kindergartens nur einen kühlbaren Raum: Den großen Gemeinschaftsraum, in dem sich die Kinder gruppenübergreifend untertags aufhalten. „Wir haben Sommertemperaturen von 35 oder 36 Grad und das stetig über den Sommer hinweg“, erklärt Bürgermeister Alexander Rüdiger Knaak, „und ich bewundere das Personal und die Kinder dafür, dass sie bisher den Alltagsbetrieb trotz der Hitze in den Innenräumen aufrecht erhalten konnten.“ Diese Tatsache soll sich aber nun ändern. „Da aufgrund der intensiven Sonne der Gartenbetrieb ab 10 Uhr vormittags fast nicht mehr möglich ist, müssen sich die Kinder in das Gebäude zurückziehen“, so Knaak, „und da ist ein klimatisierter Raum schlichtweg zu wenig.“ Aus diesem Grund wurde schon eine Firma beauftragt, um so zeitnah wie möglich jeweils die vier Spielgruppenräume, die zwei Krippenräume als auch einen weiteren Gemeinschaftsraum mit einem Klimagerät auszustatten.

„Wie rasch wir die Klimageräte in den Kindergarten bringen können, hängt natürlich von der Firma ab“, berichtet Knaak, „zu der jetzigen Zeit sind solche Anschaffungen sehr gefragt, deshalb ist diese sehr beschäftigt. Wir würden die Klimaanlagen auf jeden Fall gerne noch diesen Sommer installieren.“ Das gesamte Projekt wird ungefähr 35 000 Euro brutto in Anspruch nehmen, in diesem Preis ist die Installation bereits enthalten. „Mit dieser Anschaffung ist ein wichtiger Schritt getan“, freut sich Knaak.