Mattersburg: Imbiss−Stube wird eröffnet

Es ist schon lange her, als Mattersburg noch klassische Imbissstuben hatte: Es gab jene der Familie Krutz und jene von Ferry Neugebauer, bekannt unter „Ferrys Imbiss“. Am Standort der ersten „Imbissbude“ befindet sich nun das Peacock, bei der zweiten das „Terroir“. Mit Ende Juni wird es jedoch wieder Hot Dog und Co in Mattersburg geben: Güven Ay wird seine „Hot Dog Imbiss Stube“ in der Michael Kochstraße 20a eröffnen. Ay betrieb zuletzt sein Smartphone-Reparaturgeschäft „Handy Plus“ am Mattersburger Hauptplatz. „Ich war schon einige Zeit in der Gastro-Branche tätig, ich war mit einem 'Food-Truck' bei Festivals vor Ort“, berichtet Ay, um weiter auszuführen. „Es gibt schon einige Kebab-Stände in Mattersburg, ich denke, dass so ein Imbiss-Lokal eine Marktlücke ist.“ Anbieten wird er unter anderem Bratwürste, Käsekrainer, „klassischen“ wie auch amerikanischen Hot Dog. „Im Lokal wurde alles neu gemacht. Ich warte noch auf die Küchengeräte, die gegen Ende Juni kommen. Dann wird eröffnet“, so Ay.