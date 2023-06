Forchtensteiner veröffentlicht Buch über Urbarialgemeinden

Der 64-jährige Forchtensteiner Hubert Wutzlhofer machte im Jahr 2019 eine Entdeckung: Es gab kein einziges Buch seines Wissens nach, das die genau Entstehung der Urbarialgemeinden im Burgenland detailliert wiedergab. Nach etwas Beschäftigung mit dem Thema fiel ihm noch etwas auf: „Immer weniger Menschen in Forchtenstein wissen über die Geschichte unserer Urbarialgemeinde Bescheid. Deswegen habe ich beschlossen, mit meinem Buch zu beginnen.“

Nach vier Jahren Arbeitszeit vollendet

In seinem Buch beschreibt Wutzlhofer die Anfänge der Urbarialgemeinden im Burgenland. Diese Bezeichnung stammt von dem Wort „urbarial“ ab, dieses ist ein Verzeichnis über Besitzrechte einer Grundherrschaft und (als Abgabenregister oder auch Steuerliste) zu erbringende Leistungen ihrer Grunduntertanen. Als Urbarialgemeinde ist man für die Verwaltung und Verteilung der Land- und Fortswirtschaftsflächen verantwortlich, wozu beispielsweise Wald und Weideflächen gehören. Wutzlhofer behandelt in seinem Werk den historischen Verlauf dieser Gemeinden ab dem Jahr 1750 bis hin zum Jahr 1882, in dem es die letzten Vergleiche gab. Der erste Teil des Buches befasst sich mit der allgemeinen Entwicklung, während der hintere Teil ganz Forchtenstein gewidmet ist.

„Schreiben wollte ich mein Buch anlässlich des 150-jährige Jubiläums der Urbarialgemeinde Forchtenstein“, berichtet Wutzlhofer, „dieses war bereits im Jahr 2020, jedoch konnten wegen Corona damals keine Veranstaltungen stattfinden. Auch der Arbeitsprozess dauerte länger als gedacht, weshalb es nun mit etwas Verspätung veröffentlicht wird.“ Seine Tätigkeit als Obmann der Urbarialgemeinde Forchtenstein seit 20 Jahren trug natürlich auch zu seinem Interesse an dem Thema bei. Insgesamt benötigte er für die Fertigstellung des Buches vier Jahre, zwei davon für die Suche nach Material in Form von Dokumenten und Karten. „Ich habe alle Quellen angezapft, die ich konnte“, erklärt Wutzlhofer, „so war ich zum Beispiel im Archiv der Burg Forchtenstein, im Landesarchiv Burgenland und auch im Archiv in Budapest.“ Aus all diesen Orten trug er verschiedenstes Material zusammen, vieles davon auch in ungarisch verfasst, wofür er einen Dolmetscher benötigte. All diese Informationen und Fakten brachte er in den darauffolgenden Jahren in eine Buchform mit 130 Seiten. „Ich denke, es gibt momentan nichts Vergleichbares mit meinem Buch“, so Wutzlhofer, „es ist dieses Thema betreffend viel gründlicher aufgearbeitet als jede andere Chronik.“

Erstes - aber vielleicht nicht letztes - Buch von Wutzlhofer

Das gesamte Buch schrieb er alleine. „Es gab Zeiten, da war das Schreiben einfach nur mühsam“, erzählt Wutzlhofer, „schließlich musste ich das Ganze so schreiben, dass der Inhalt zur Geltung kommt und spannend zum Lesen ist.“ Während seines Schreibprozesses gab es viele Phasen, in der er am liebsten das ganze Projekt verworfen hätte. Früher war er 40 Jahre als Beamter bei der Gemeinde Wien in der Bauaufsicht von U-Bahnen tätig und hatte somit keine Vorkenntnisse als Autor. „Da ich noch nie ein Buch geschrieben habe, passierten mir aus Unerfahrenheit viele Dinge, die ich nochmal komplett neu machen musste“, so Wutzlhofer, „jedoch bin ich ein zäher Typ und ich wollte dieses Buch unbedingt zu Ende bringen. Das hat mir geholfen, durchzuhalten.“ Nachdem sein erstes Buch nun am 2. Juni veröffentlicht wurde, weiß er noch nicht, wie seine Karriere als Autor in Zukunft aussehen wird. „Ein Buch zu schreiben ist schon süchtig machend und ich hätte noch sehr viele Ideen“, äußert sich Wutzlhofer dazu, „jedoch habe ich auch Enkelkinder, mit denen ich gerne Zeit verbringen möchte. Vielleicht werde ich mich in ein paar Jahren wieder ans Werk machen und ein weiteres Buch verfassen.“ Auch sein Amt als Obmann der Urbarialgemeinde möchte er in den nächsten Jahren niederlegen und ist nun auf der Suche nach einem Nachfolger.

