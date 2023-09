ÖAMTC-Pannenhelfer rettet Hund aus verriegeltem Auto

Nach einem vormittäglichen Spaziergang in der Natur am Ortsende von Neudörfl machte sich der der 10-jährige Labrador Marley und seine Besitzerin bereit für die Heimfahrt. Marley war schon im Wagen, seine Halterin schloss den Kofferraum – dann der große Schreck: Der Autoschlüssel war beim Hund im Wageninneren liegen geblieben. Und die Zentralverriegelung versperrte sogleich alle Türen. Das Clubmitglied rief die ÖAMTC-Nothilfe unter 120. Glücklicherweise befand sich das Auto zu diesem Zeitpunkt noch im Schatten.

Der ÖAMTC-Pannenhelfer Thomas Rehm war schnell zur Stelle: Aufgrund besonderer technischer Gegebenheiten am Fahrzeug des Mitglieds musste Thomas Rehm in die sprichwörtliche Trickkiste greifen: Mithilfe eines Aufsperrdrahts legte er die Rücksitzbank um und fischte den Autoschlüssel aus dem Kofferraum. So konnte Rehm das Fahrzeug binnen kurzer Zeit wieder entriegeln und den Vierbeiner zur großen Erleichterung seiner Besitzerin schließlich befreien. „Zum Glück ist Marley die ganze Zeit über sehr brav und ruhig geblieben", erzählt der ÖAMTC-Pannenhelfer. "Ich freue mich, dass unser Clubmitglied und ihr Marley rasch wieder vereint waren."