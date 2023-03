Stephanie Mihalits hat ihre Leidenschaft für Hunde zum Beruf gemacht

Werbung

Stephanie Mihalits hegt schon immer eine große Leidenschaft für Hunde, besitzt sie doch privat selber drei - zwei Havaneser und einen Lhasa Apso. Vor Corona arbeitete die Tierliebhaberin in einem großen Unternehmen, wo sie aber zu Beginn der Pandemie gekündigt wurde. So fasste sie den Plan das Risiko einzugehen und Anfang 2022 in Tschurndorf einen Hundesalon zu eröffnen. Das machte ihr so viel Freude, dass sie Ende 2022 einen weiteren Salon in Schattendorf aufmachte. „Ich liebe es Zeit mit den Hunden zu verbringen, mich um sie zu kümmern und sie zu entspannen. Es ist schön sie beim Verlassen des Salons glücklich und zufrieden zu sehen. Mitten in der Corona-Krise dieses Wagnis einzugehen war nicht leicht, aber die Mühe hat sich gelohnt und ich habe es geschafft. Ich fühle mich glücklich und zufrieden das zu tun, was ich liebe und dabei auch noch anderen Hundebesitzern zu helfen.

Für eine Sitzung im Hundesalon müssen etwa eine bis eineinhalb Stunden eingeplant werden. Sollte die Arbeit länger als 90 Minuten dauern, wird ein zweiter Termin ausgemacht, damit es für das Tier nicht zu strapaziös wird. „Es gibt natürlich auch Hunde, die den Aufenthalt im Hundesalon nicht so schätzen und vielleicht sogar beißen, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das eher nur Ausnahmefälle sind.“ Es hilft in der Regel immer, wenn man sich dem Tier langsam und ruhig nähert und sich erst nur beschnuppern lässt und somit zeigt, dass alles in Ordnung ist. Mit ein paar Leckerlis klappt dann das Anfreunden recht gut. Sollte das nicht helfen und auch der Besitzer kann das Tier nicht beruhigen, dann wird dem Hund ein Beißkorb angelegt. „Erst dann kann ich mit der Fell-, Krallen-, Intim- oder Ohrenpflege beginnen. Ich arbeite dabei sehr sorgfältig und voll Ruhe und Entspannung, auch Frauchen oder Herrchen sollten voll entspannt sein, denn der Hund merkt das sofort, wenn jemand um ihn herum angespannt ist“, plaudert die Schattendorferin aus der Schule.

Die meiste Freude macht Stephanie Mihalits dabei die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier, aber auch die Herausforderungen, wenn ein neuer Kunde kommt und sie sich auf den Charakter des neuen Hundes einstellen muss.

Ihre Freizeit verbringt die junge Besitzerin von zwei Hundesalonen am liebsten beim Spazierengehen mit ihren drei eigenen Hunden und ihrem Partner draußen in der Natur, mit ihrer Familie und im Winter lesend oder mit dem Schauen von Dokumentationen im Fernseher.

Welche Voraussetzungen man für die Eröffnung eines Hundesalons mitbringen muss, erklärt Stephanie Mihalits so: „Erst einmal muss die Liebe und das Verständnis für die Tiere gegeben sein. Die Anforderungen für dieses Gewerbe in Österreich sind je nach Region und Gemeinde unterschiedlich. Es ist daher empfehlenswert, sich an eine zuständige Stelle, wie das Gewerbeamt oder die Wirtschaftskammer zu wenden, um die spezifischen Anforderungen zu erhalten.“

Sowohl in Schattendorf als auch in Tschurndorf kann man seine vierbeinigen Lieblinge im Hundesalon verwöhnen lassen. Foto: BVZ, zVg

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.