Waschmuschel und WC-Anlage auf Neudörfls Hotter gefunden

Seit ein paar Tagen dürfte sich jemand in Neudörfl oder Umgebung morgens vor einer neuen Waschmuschel die Zähne putzen. Die alte, die offenbar nicht mehr gebraucht wird, hat die Person nämlich am Wegrand entsorgt – und weil rundherum noch genügend Platz frei war und sie schon mal dabei war, offenbar auch gleich anderen Sperrmüll mit hinterlassen. Verständnis für dieses Vorgehen dürfte es in der Neudörfler Bevölkerung wohl kaum geben, natürlich auch nicht von Vizebürgermeister Michael Sgarz: „Warum Menschen ihren Müll im Grünen wegwerfen, anstatt ihn dort hinzubringen, wo er hingehört, kann ich mit leider überhaupt nicht vorstellen.“ Möglicherweise ist es Unwissenheit, ein Desinteresse an der Natur, vielleicht ein verfehlter Geldspargedanke – oder eine Mischung aus all dem.

Neudörfl hat einen großen Hotter, und damit – leider – viele Möglichkeiten zum illegalen Müllablagern. Im Schnitt einmal die Woche müssen die Gemeindemitarbeiter ausrücken und illegal hinterlassenen Müll aus den Wäldern oder Feldern abholen. Vizebürgermeister Michael Sgarz

Fest steht jedenfalls: Auch wenn die große Mehrheit ihren Müll richtig entsorgt, was der Vizebürgermeister seiner Erfahrung nach bestätigen würde, von einem einzelnen Vergehen kann man hier und jetzt trotzdem nicht sprechen. „Wer in Neudörfl schon einmal bei der Flurreinigung mitgemacht hat, weiß, dass es sich eben nicht nur um Einzelfälle handelt. Neudörfl hat einen großen Hotter, und damit – leider – viele Möglichkeiten zum illegalen Müllablagern. Im Schnitt einmal die Woche müssen die Gemeindemitarbeiter ausrücken und hinterlassenen Müll aus den Wäldern oder Feldern abholen und bei der Altstoffsammelstelle entsorgen.“ Denn dort würde zumindest ein Teil, jedenfalls die alte Waschmuschel und das WC, hingehören.

Bildungsarbeit ist auch bei der Müllentsorgung das A und O, meint Vizebürgermeister Michael Sgarz. Jeder, der ein Kind hat, kann dort bereits ansetzen. Foto: zVg

Die Altstoffsammelstelle, im Neudörfler Volksmund auch „Gixn“ genannt, wie Michael Sgarz berichtet, hat Mittwoch und Samstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Das steht auch so, kaum zu übersehen, auf Seite 2 jeder Ausgabe der Gemeindezeitung. Dass eine in Neudörfl ansässige Person nicht weiß, dass es so etwas wie eine Altstoffsammelstelle im Ort gibt, kann somit getrost ausgeschlossen werden. „Einmal im Jahr schickt die Gemeinde zusätzlich zum Infoangebot der Gemeindezeitung einen Terminfolder an jeden Haushalt. Dort ist neben dem Terminkalender und wichtigen Rufnummer der Gemeinde auch das Angebot der Altstoffsammelstelle mit dabei. Wer bei der Gemeinde anruft bekommt diese Information auch.“ Das Informationsangebot ist also sicherlich vorhanden, vorausgesetzt man interessiert sich dafür.

Eine PKW-Ladung Sperrmüll kostet 5 Euro Gebühr

Freilich kann ein wenig Geld gespart werden, wenn man den Müll im Grünen entsorgt. Gemeindemitarbeiter werden ihn ohnehin wegräumen, könnte man denken. Auch wenn in den vergangenen Monaten vieles teurer geworden ist und viele sparen müssen, eine solche Argumentation lässt der Vizebürgermeister aber auf keinen Fall gelten: „Ja, das Entsorgen kostet etwas. Auch nach den Preisen kann man sich auf der Gemeindehomepage oder bei der Altstoffsammelstelle erkundigen. Nur ein Beispiel: der PKW-Kombi voll Sperrmüll kostet 5 Euro Gebühr.“ Nicht die Welt. Wird der Müll illegal entsorgt, wälzt man die Kosten auf die Allgemeinheit um, denn die Angestellten vom Bauhof müssen ihre Arbeitszeit für etwas aufwänden, wofür sie gar nicht vorgesehen ist. „Die Bauhofmitarbeiter sind nicht im Dienst, um Müll von anderen wegzuräumen“, stellt Michael Sgarz noch einmal klar.

In Neudörfl gilt das Verursacherprinzip anstatt einer allgemeinen Gebühr

In Neudörfl gibt es also derzeit, sobald Müll bei der Sammelstelle entsorgt wird, ein sogenanntes Verursacherprinzip. Das bedeutet, nur wer Abfall zur Altstoffsammelstelle bringt, bezahlt dafür. Eine Alternative dazu, die es in anderen Städten und Gemeinden gibt, wäre, dass an alle Haushalte eine jährliche Entsorgungsgebühr vorgeschrieben wird. Müll könnte dann günstiger oder gratis bei der

jeweiligen Sammelstelle entsorgt werden, erklärt Michael Sgarz die Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Beim Tag der Nachhaltigkeit hat er mit einigen Bürgern und Bürgerinnen die Vor- und Nachteile davon diskutiert. „Unsere aktuelle Lösung finde ich sinnvoller, da der Abfallaufwand je nach Wohnsituation – Haus, Wohnung, Single oder Großfamilie - unterschiedlich ist.“

Auch anderer Sperrmüll wurde achtlos im Grünen entsorgt. Foto: Privat

Zudem bietet die Gemeinde auch ein Mobiles Häckselservice an. Auch Grünschnitt darf nicht einfach irgendwo im Wald hinterlassen werden, nach dem Motto: Grün zu Grün, das vergeht schon. Mitarbeiter der Gemeinde können also für Häckselarbeiten gebucht werden. Und der Grünschnitt wird gleich ordnungsgemäß entsorgt.

Illegale Müllentsorgung kann teuer werden: bis zu 36.000 Euro Strafen

Wie man solchen Umweltsündern Herr wird, lässt sich nicht so einfach sagen. Wie bei den vielen Dingen im Leben, ist es sicherlich auch Erziehungssache, glaubt Michael Sgarz: „Meine Frau und ich versuchen unserem Kind den Umgang mit dem Abfall zu erklären. Letztendlich bedeutet richtige Mülltrennung die Möglichkeit der Wiederverwendung von Rohstoffen. Auch auf die Schäden, die durch Flüssigkeiten, Pulver, Chemikalien oder Mikroplastik für die Umwelt entstehen, muss hingewiesen werden.“

Zirka 1.400 Tonnen Müll landen im Burgenland jährlich in Straßengräben, Äckern, Wiesen und Wäldern, wurde bereits mehrmals berichtet. Wird man auf frischer Tat ertappt und angezeigt, kann es sehr teuer werden. Je nach dem Grad der Gefährlichkeit des Abfalls beträgt der Strafrahmen in etwa zwischen 700 Euro und 36.000 Euro.