Falstaff: Grenadier, Rosengarten, La Casita die Top-Restaurants

Das Grenadier Café-Restaurant auf Burg Forchtenstein findet sich auf Ranking 27 unter den Burgenländischen Restaurants wieder. Es wurde in den Kategorien Essen, Service, Wein und Ambiente mit insgesamt 85 von 100 Punkten bewertet, was zwei „Goldene Gabeln“ bedeuten. In der Bewertung wird angeführt: „Burgmaus Forfel und Adventmarkt – ganzjährig herrscht buntes Treiben auf der markanten Burganlage. Die Küche – von indischer Linsensuppe bis Schulterscherzel – hält locker mit den Attraktionen mit. Und auch im Falstaff Café Guide 2023 schnitt man mit 86 Punkten toll ab, und hält bei „zwei Kaffeetassen“.

Das Restaurant Rosengarten erhielt ebenso 85 von 100 Punkte, in der „Burgenland-Wertung“ landete der Betrieb auf Platz 31 und erhielt zwei „Goldene Gabeln“. „Ein wenig Küchenarchäologie herrscht schon beim Mittagsmenü (»Koatzngschroa mit Butterreis«). Die feine Klinge wird bei Bachforelle, der Trüffelsuppe à la Bocuse und der Languste ausgepackt. Topkäse!“, wird von Seiten der Restaurant-Tester zum Bad Sauerbrunner Restaurant festgehalten.

Und auch das liebevoll geführte Walbersdorfer Restaurant „La Casita“ fand ebenso Beachtung im Falstaff: 84 Punkte, eine „Golden Gabel“, Platz 36 im Burgenland. Falstaff schreibt: „Tapas im Burgenland? Nicht nur das, denn sie sind großartig noch dazu: von Süßkartoffeln in Chili-Aioli über Chorizo bis zur Leber in Sherrysauce. Tortilla und Paella hat Jesus Picallo Gil ebenso im Repertoire.“ Nach einer Pause eröffneten Jesus und Silvia Picallo am 6. April ihr spanisches Restaurant wieder. In einem Mail diesbezüglich wird auch angeführt: „... Zudem möchten wir unsere Freude und Dankbarkeit über die Auszeichnung von Falstaff mit euch teilen. Ein großes Dankeschön über diese Würdigung und besonders auch an unsere Gäste - an euch! Seit 22 Jahre dürfen wir euch mit spanischen Köstlichkeiten verwöhnen und freue uns über jedes zufriedene Gesicht und positive Gespräche bei einem Gläschen Sangria. ¡Muchas Gracias!

