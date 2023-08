Im Brandeinsatz Zweimal Feueralarm in Schattendorf

Z weimal war in den vergangenen Tagen in Schattendorf ein Feuerwehr ausgebrochen. Am Freitag musste ein Zimmerbrand bekämpft werden, am Sonntag brannte es im alten Pfarrheim.

Am Freitag, 4. August, hatten Feuerwehrmitglieder gerade an einer Monatsübung teilgenommen, als Sirenenalarm ausgelöst wurde. Da sich noch Feuerwehrleute im Feuerwehrhaus befanden, konnte das erste Löschfahrzeug binnen Minuten zum Einsatzort ausrücken. Wie sich herausstellte, war in einer Küche ein Brand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich in Richtung Zwischendecke und Abzug aus. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen und entfernten Teile der Einrichtung, um alle Bereiche kontrollieren zu können. In der Küche entstand erheblicher Sachschaden. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr stand mit sechs Fahrzeugen und 33 Mitgliedern im Einsatz, auch die Polizei war vor Ort.

Brand im alten Pfarrheim Am Sonntag heulte in Schattendorf neuerlich die Sirene. Gemeldet war ein Dachstuhlbrand im alten Pfarrheim worden. Innerhalb weniger Minuten rückten 44 Feuerwehrmitglieder mit allen Fahrzeugen der Feuerwehr zum alten Pfarrheim aus. Zur Unterstützung wurde auch die Feuerwehr Mattersburg mit der Teleskopmastbühne alarmiert. Beim alten Pfarrheim trat Rauch aus dem Dach aus. Die Feuerwehr erkundete, mit Atemschutz ausgerüstet, die Innenräume und stellte fest, dass sich der Brandherd im Keller befand. Dort konnte das Feuer erfolgreich bekämpft werden.