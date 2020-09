Aleca Möbelwerkstätte: Konkursverfahren eröffnet .

Über die Aleca Möbelwerkstätte GmbH in Hirm (Bezirk Mattersburg) ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt das in der Vorwoche beantragte Konkursverfahren eröffnet worden, teilte der KSV1870 mit.