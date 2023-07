Fest zum 140. Jubiläum der Feuerwehr Neudörfl

Los ging es schon am Samstag Nachmittag mit einer Fahrzeugschau und einem tollen Programm für Kinder. Um 18 Uhr wurde dann das Fest offiziell eröffnet. Trotz großer Hitze strömten viele Gäste zum Feuerwehrhaus, um mitzufeiern. Die Neudörfler Stromkapöön begleitete die Feiernden musikalisch bis in die Nacht hinein. Am Sonntag in der Früh ging es dann schon weiter mit einem Aufmarsch die Hauptstraße entlang, einer Festmesse mit Segnung des neuen Feuerwehrautos durch Pater Kuruvila und einem anschließenden Frühschoppen im Martinihof.

